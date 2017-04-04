10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تقف بكل وضوح وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعرب السيسي عن تقديره لموقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني، وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من المبكر الحديث عن أسباب انفجار سان بطرسبرج، بينما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أتراك أوروبا إلى الرد على "أحفاد النازية" بالتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور.

1- ترامب: نقف بكل وضوح وراء السيسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسارًا) في البيت الأبيض الاثنين (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أثناء اللقاء المشترك الذي جمعه بينهما "نحن نقف بكل وضوح وراء السيسي".

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2- السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسارًا) في البيت الأبيض الإثنين (أ ف ب)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يقدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف بقوة في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث للإرهاب، وأنه ينوي العمل على استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب مع ترامب.

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3- بوتين: من المبكر الحديث عن أسباب انفجار سان بطرسبرج

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع باقة زهور في موقع انفجار مدينة سان بطرسبرج الإثنين (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إنه "من المبكر جدًا الحديث عن أسباب الانفجار الذي وقع داخل محطة مترو مدينة سان بطرسبرج وأسفر عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 50 مصابًا.

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4- ميركل عن تفجير سانت بطرسبرج: ''هجوم بربري وجبان''

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يمينًا) مع الرئيس الصيني تشي جينجبنج (يسارًا) في برلين في 28 مارس 2017 (أ ف ب)

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانفجار الذي وقع في قطار أنفاق بمدينة سانت بطرسبرج الروسية؛ وقالت في برقية عزاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، إن كل الدلائل تشير إلى أن ما حدث هو هجوم بربري وجبان.

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5- أردوغان: نحضّر لعمليات أخرى في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجري تحضيراتها لتنفيذ عمليات أخرى في سوريا ضد المنظمات الإرهابية، وذلك خلال افتتاح عدد من المشاريع الخدمية، في ولاية طرابزون، شمالي تركيا، مضيفًا: "مع تطهير مدينة الباب بريف حلب السورية من العناصر الإرهابية، انتهت المرحلة الأولى من عملية درع الفرات، لكن ستكون هناك عمليات لاحقاً".

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6- الرئيس اللبناني: لبنا وإيطاليا تواجهان تحديات النزوح والإرهاب

الرئيس اللبناني ميشال عون (يمينًا) والرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسارًا) في بيروت في 23 مارس 2017 (أ ف ب)

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بالعودة الآمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة في الداخل السوري، وذلك خلال لقائه بوزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، مضيفًا: "لبنان وإيطاليا تواجهان التحديات الهجرة والنزوح والإرهاب والتهديدات الأمنية".

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7- الرئيس الإيراني: أهداف إيران السامية تتحقق عبر الانتخابات

الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 28 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على صوت الشعب والانتخابات، مشددًا على أن أهداف إيران والشعب الإيراني السامية تتحقق عبر الانتخابات.

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8- المتحدث باسم الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين أن الحكومة ليس لديها خطط الآن لسن قانون بشأن الإسلام، مشيرا في ذلك إلى أهمية الحرية الدينية "كأحد التعهدات الرئيسية بالحرية في الدستور الألماني".

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9- المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

كمال قليتش دار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا - أرشيفية

قال كمال قليتش دار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي، تم تنفيذها بمعرفة الحكومة، ووجه انتقادات لها، لما وصفه بحملة الاستفتاء "غير العادلة".

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10- أردوغان: يجب على الاتراك في أوروبا أن يردوا على أحفاد النازية بـ"نعم" في الاستفتاء

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يجب على الاتراك في أوروبا أن يردوا على أحفاد النازية من خلال التصويت بـ"نعم" في استفتاء 16 إبريل حول توسيع صلاحياته.

وسيقرر الأتراك ما إذا كانوا سيوافقون على رئاسة تنفيذية من شأنها أن تلغي منصب رئيس الوزراء وتعزز صلاحيات أردوغان في الاستفتاء الذي يعتبر أنه يشكل مفترق طرق في التاريخ الحديث لتركيا.

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