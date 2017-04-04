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"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية

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"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية "ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن -(د ب أ):

قال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتب الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لصالح إدارة الحدائق الوطنية.

وأضاف سبايسر أن ترامب، الذي أعلن تبرعه براتبه السنوي كرئيس للولايات المتحدة، سيتبرع براتب الربع الأول وقيمته 78333 دولارا لصالح الحدائق العامة.

وتسلم وزير الداخلية الأمريكي ريان زينك وتايرون برانديبورج المشرف على إحدى المتنزهات الوطنية التاريخية في ويست فيرجينيا شيك التبرع خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وقال زينك إنه سيتم استخدام هذه الأموال لتحسين البنية التحتية في المتنزهات التاريخية التي تشرف عليها إدارة الحدائق الوطنية، مشيرا إلى تأجيل أعمال صيانة بقيمة 229 مليون دولار في 25 ساحة قتال تاريخية في الولايات المتحدة.

كان مشروع موازنة العام المالي الجديد للولايات المتحدة الذي أعلنه ترامب الشهر الماضي تضمن خفض مخصصات وزارة الداخلية بنسبة 12%، مع زيادة الإنفاق على أعمال الصيانة المتأخرة في المتنزهات القومية.

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