حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهد العالم، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انفجار فى محطة مترو بسان بطرسبرج ومناورات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى خلاف أوروبي حول جبل طارق.

1- عشرات القتلى والجرحى في انفجار بطرسبرج

موقع الانفجار في محطة مترو أنفاق بسان بطرسبرج اليوم الاثنين (أ ف ب)

قالت قناة روسيا اليوم الإخبارية إن حصيلة ضحايا تفجير عبوة ناسفة في عربة قطار داخل محطة مترو أنفاق مدنية سان بطرسبرج الروسية، ارتفعت إلى 14 قتيلا و50 جريحا، مضيفة أنه لا يزال هناك 39 مصابا داخل المستشفيات بينهم 6 في حالة خطرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2-تدريبات بحرية بين اليابان و كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني فى فلوريدا يوم 11 فبراير 2017 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سوف تجري تدريبات بحرية مشتركة لمواجهة التهديدات البحرية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- خلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول ''جبل طارق''

شواطئ جبل طارق المتنازع عليها بين إسبانيا و بريطانيا - أرشيفية (أ ف ب)

دعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى الحوار حول مستقبل جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن وضع الإقليم البريطاني الذى تطالب إسبانيا بالسيادة عليه "لا يمكن تغييره" دون موافقة شعبه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4-رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

رئيس الوزراء الصربي فى مؤتمر صحفي فى بلجراد يوم 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بالاستمرار في طريق انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وفي طريق العلاقات الودية مع روسيا والصين. وقال فوسيتش في مقر الحزب التقدمي "لقد أظهر الناخبون الطريق الذين يريدون أن تسلكه صربيا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان

لاجئين أفغان فى معسكرهم بباكستان يوم 22 يناير 2017 (أ ف ب)

استأنفت باكستان عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان، وذلك على الرغم من الاتهامات السابقة التي وجهت إليها بإكراه مئات الآلاف منهم على العودة إلى بلادهم التي مزقتها الحرب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا