طنطا - (أ ش أ)

قرر تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى، إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق لتركهم العمل بعد التوقيع في دفتر الحضور والانصراف من بينهم 34 موظفا بالوحدة المحلة بقرية أبو على مركز المحلة 188 طبيبا بوحدة طب الأسرة بدون أذن أو سند قانوني.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة، قام بها رئيس مدينة المحلة، اليوم الاثنين، لإدارة الرقابة والمتابعة برصد الأعمال اليومية لكافة المصالح والإدارات والوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع.