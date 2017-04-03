فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

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قال الإعلامي مفيد فوزي، إن ما حدث للإعلامي يوسف الحسيني، من اعتداء في واشنطن، من قبل عنصرين من جماعة الإخوان، تفصيلة لا يمكن أن تمر زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن، بدون حدوث مثلها.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "المهم في الموضوع أن السيسي كان ملو هدومه، متزن وقوي يعبر عن مصر، وهو يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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وتابع: "لكن علينا ألا نفرط في التفاؤل، فالدول تحكمها مصالحها، فترامب وهو يتحدث مع السيسي في دماغه مصالح أمريكا، لكن المصريين شعب رومانسي وعاطفي".