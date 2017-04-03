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فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

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فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

التحرير

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قال الإعلامي مفيد فوزي، إن ما حدث للإعلامي يوسف الحسيني، من اعتداء في واشنطن، من قبل عنصرين من جماعة الإخوان، تفصيلة لا يمكن أن تمر زيارة للرئيس عبد الفتاح ، إلى واشنطن، بدون حدوث مثلها.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "المهم في الموضوع أن السيسي كان ملو هدومه، متزن وقوي يعبر عن ، وهو يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ".

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وتابع: "لكن علينا ألا نفرط في التفاؤل، فالدول تحكمها مصالحها، فترامب وهو يتحدث مع السيسي في دماغه مصالح أمريكا، لكن المصريين شعب رومانسي وعاطفي".

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التحرير

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