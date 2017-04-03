فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، الاعتداء على الإعلامي يوسف الحسيني، أمام البيت الأبيض، من قِبل اثنين من عناصر جماعة الإخوان.

وقال أديب، خلال برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «on e»، اليوم الإثنين: «ليه يتضرب بس؟ إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد، وبعدين إيه المشكلة إننا نكون مختلفين مع بعض ونقعد نتناقش بدل الضرب والاعتداء؟».

أضاف: «بعتوا ليوسف الحسيني واحد لابس فانلة عليها صورة الرئيس عشان يضربوه وبس، لابس صورة الرئيس اللي هو مش بيحبه خالص، لكن الواد اتظبط والشرطة أنقذته أصلًا بالقبض عليه».

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تابع: «بيقولك الإخوان سلميين، ده فيهم كمية كره وحقد غير طبيعيين، جيل طالع طافح كراهية».

وألقت شرطة واشنطن، القبض على إثنين من عناصر الإخوان اعتديّا على الإعلامي يوسف الحسيني أمام البيت الأبيض، وتحفظت الشرطة على أحدهما، بينما تظاهر الإخواني الآخر بالتعب ما استدعت الإسعاف لعلاجه.