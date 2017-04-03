رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نشر موقع البيت الأبيض نص كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين.

وقال ترامب: "إنه أمر عظيم أن أكون هنا مع رئيس مصر، وسوف أخبركم بأن الرئيس السيسى كان شخصا قريب منى جدا منذ أن التقيت به أول مرة"، مشيرا إلى لقائهما خلال الحملة الانتخابية، وأضاف أنه كان من المفترض وقتها أن يكون لقاءً موجزا سريعا، إلا أنهما أمضيا فترة طويلة واتفقا على الكثير من الأشياء.

وتابع ترامب خلال كلمته التى وجهها من البيت الأبيض: "أريد فقط أن أعلم الجميع، فى حال كان هناك أى شك، أننا خلف الرئيس السيسى، فلقد قام بعمل رائع خلال وضع صعب للغاية، نحن وراء مصر وشعبها".

شاهد أيضا

وأضاف الرئيس الأمريكى موجها حديثه للسيسي: "كما سنتحدث سويا لاحقا، نحن نبنى العلاقات بين جيوشنا لأعلى مستوى، بل لعله أعلى ما لدينا من أى وقت مضى، من طائرات وسفن وحاملات طائرات".

وأكمل ترامب: "إننا نجدد العلاقات بين جيوشنا إلى أعلى مستوى أعتقد فى هذه الأوقات، ربما أكثر من أى وقت مضى، أو بالتأكيد أكثر من أى وقت مضى، هذا ما نحتاجه"، موجها حديثه للسيسى مجددًا: "أريد فقط أن أقول لك سيدى الرئيس، أن لديكم صديقا وحليف فى الولايات المتحدة".