تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي

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علفت قناة "آر تي في" الإسبانية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ، بأن الأخير يدعم "السيسي"، ويلتزم بقدر أكبر من التعاون العسكري معه.

وأكدت القناة، أن ترامب أوضح للصحفيين أنهما يسيران "معا" في مجال مكافحة الإرهاب، قائلًا: "اتفقنا على أشياء كثيرة، أريد فقط أن يعلم الجميع، أننا نؤيد كثيرا الرئيس السيسي، فهو قام بعمل رائع في وضع صعب جداً، وقد ظهر أنه ورقة رابحة".

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وتطرقت القناة في تقريرها، إلى أن تلك هي أول زيارة لرئيس مصري منذ زيارة 2009 إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أن السيسي أعرب عن بالغ تقديره وإعجابه بالرئيس الأمريكي.