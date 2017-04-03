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تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي

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تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي

التحرير

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علفت قناة "آر تي في" الإسبانية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح  ونظيره الأمريكي دونالد ، بأن الأخير يدعم "السيسي"، ويلتزم بقدر أكبر من التعاون العسكري معه.

وأكدت القناة، أن ترامب أوضح للصحفيين أنهما يسيران  "معا" في مجال مكافحة الإرهاب، قائلًا: "اتفقنا على أشياء كثيرة، أريد فقط أن يعلم الجميع، أننا  نؤيد كثيرا الرئيس السيسي، فهو قام بعمل رائع في وضع صعب جداً، وقد ظهر أنه ورقة رابحة".

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وتطرقت القناة في تقريرها، إلى أن تلك هي أول زيارة لرئيس مصري منذ زيارة 2009 إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أن السيسي أعرب عن بالغ تقديره وإعجابه بالرئيس الأمريكي.

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التحرير

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