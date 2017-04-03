كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها

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قال رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، الكاتب أحمد الجار الله، إن «المنطقة العربية عانت من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما»، موضحًا أنه ثبت مع مرور الأيام أن الرئيس الجديد دونالد ترامب، من معدن آخر.

أضاف الجار الله، خلال مداخلة عبر فضائية «dmc»: «نتمنى أن نقفز إلى علاقات مختلفة مع أمريكا، حيث أن إدارة أوباما دمرت المنطقة العربية، وترامب يمكنه إصلاح ذلك».

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وأوضح أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذهب إلى أمريكا بأوراق تثبت تحسن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، وهزيمة الإرهاب».