فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين

التحرير

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قال الإعلامي محمد الغيطي، إن فتاة مجهولة ظهرت في صورة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، بالقنبلة التي انفجرت اليوم الإثنين في محطة قطار بمدينة "سان بطرسبرج" الروسية، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وأضاف الغيطي، خلال برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc"، "الغريب في الأمر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان سيمر من هذه المنطقة، وهذا يعني أن التفجير كان يستهدف بوتين".

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وتابع: "روسيا أغلقت 7 محطات في المترو لأجل غير مسمى، عشان مصر لما كانت بتعمل كده في التحرير ورمسيس كان بيحصل مشاكل كتير".