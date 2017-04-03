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صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة

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صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة صحيفة أسبانية: واشنطن غيرت «لهجتها» مع القاهرة

التحرير

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علقت صحيفة "لانجورديا " الإسبانية على لقاء الرئيس عبد الفتاح بنظيره الأمريكي "دونالد "، اليوم الإثنين، قائلة إن لهجة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر تغيرت، بعد البرودة التي شابتها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي انحاز للرئيس المعزول محمد مرسي، وادعى وجود انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في .

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، أنها أول زيارة رسمية لرئيس المصري إلى واشنطن منذ 2009، حيث لم يدعو سلف ترامب، "أوباما"، الرؤساء المصريين إلى البيت الأبيض منذ ثورة 25 يناير، وبعد ثورة 30 يونيو جمدت أي مساعدة أمريكية لمصر لمدة سنتين.

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وأضافت الصحيفة أن ترامب اعتبر  مصر صديقًا كبيرًا وحليفًا للولايات المتحدة، وذكر أنه أقام علاقة جيدة مع السيسي منذ أن كان مرشحًا للرئاسة، ورد الرئيس المصري بتعبيره عن "بالغ التقدير والإعجاب" نحو "الطابع الفريد" لترامب.

وأوضحت الصحيفة أنه فضلاً عن مكافحة الإرهاب، كلا الزعيمين سيناقشان  التعاون حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، فضلا عن التنسيق لإيجاد حل للصراع في ليبيا وسوريا.

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التحرير

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