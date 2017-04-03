مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة

الغربية - مروة شاهين:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، مساء اليوم الاثنين، أنه جارى تتبع المتهمين في حادث انفجار مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا عن طريق أجهزة إلكترونية حديثة موجودة بالمعمل الجنائي بعد وجود معلومة عن خطوط سيرهم.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن إدارة البحث الجنائي تقوم بتتبع جميع المكالمات التى تمت فى نطاق حيز الانفجار قبل حدوثه بساعة حتى يتم تحديد شريحة التليفون التي تمت من خلالها تفجير الدراجة النارية عن بعد.

وكشف المصدر أن اللواء حسام خليفة -مدير أمن الغربية- أصدر تعليماته لمدير إدارة مرور الغربية بسرعة ضبط جميع الدراجات النارية التى لا تحمل أرقام أو رخص من خلال كمائن بجميع مراكز ومدن المحافظة مع توسيع دائرة الاشتباه وخاصة أن الدراجة النارية التى تسببت في انفجار مركز تدريب الشرطة بدون لوحات معدنية، مشيرًا إلى أن إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث مركز طنطا يقومون بتفريغ جميع الكاميرات الموجودة بنطاق الواقعة.