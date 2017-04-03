ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص

الأقصر - محمد محروس:

عقر حيوان غريب، مساء اليوم الاثنين، 4 أشخاص بينهم طفلتين بقرية العشي التابعة لمركز الزينية شمال الأقصر ما تسبب في إثارة الذعر.

انتقل العميد صلاح المندوه مستشار محافظ الأقصر ومحسن ربيع الشقيري نائب رئيس مجلس مدينة الزينية وعبد النبي يوسف مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طيبة.

وتبين أن المصابين هم "حمدي محمود" 17 سنة، بإصابة في القدم، و"روينا النوبي الجمل" 3 سنوات، بإصابة بالظهر، و"رويدا محمد السيد" 30 سنة، بإصابة بالبطن، و"ياسمين جمال محمد" 3 سنوات، بإصابة بالظهر وتم نقلهم إلى مستشفى الأقصر العام.