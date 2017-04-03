رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

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توجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بالشكر على الدعم الذي قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم، ومساندته في انتخابات الكاف.

وأضاف خلال حواره عبر قناة «أون سبورت»: «كل الشكر لمصر وللمصريين.. دعم مصر، ساعدني لكي أمضي قدما نحو تحقيق أهدافي وبداية المنافسة على كرسي الرئاسة والفوز في الانتخابات".

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وأكمل حديثه قائلا: «مصر هي الدولة التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، كان من المهم للغاية أن أحصل على دعم مصر».

واختتم: "مصر من أكبر الدولة الإفريقية وكانت تدعمني بشدة إلى جانب المغرب ونيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا، كل هذا الدعم ساعدني في الفوز في الانتخابات".