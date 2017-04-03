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السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

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السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث

مصراوي Masrawy

لقاء الرئيس عبد الفتاح مع

(مصراوي):
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يقدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف بقوة في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث للإرهاب، وفقًا لرويترز.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية عن السيسي قوله إنه ينوي العمل على استراتيجية فعالة لمكافحة الارهاب مع ترامب.

وسعى ترامب، الاثنين، لإعادة ضبط العلاقات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أن توترت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ومنحه دعما كاملا وتعهد بأن يعملا معا لقتال الإسلاميين المتشددين.

وقال ترامب في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع السيسي: "أود فقط أن يعلم الجميع، إن كان هناك أدنى شك، أننا نقف بقوة خلف الرئيس السيسي. لقد أدى عملا رائعا في موقف صعب للغاية. نحن نقف وراء وشعب مصر بقوة."

وزيارة السيسي هي الزيارة الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة منذ انتخابه في العام 2014.

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