العرب اليوم: لقاء ترامب والسيسي وادانة سعودية للاستيطان الإسرائيلي

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

مرت العديد من العواصم العربية، اليوم، بأحداث هامة والتى كان أبرزها لقاء ترامب والسيسي وتفجير انتحاري ببغداد، إضافة إلى استنكار سعودي للممارسات الإسرائيلية.

1- ترامب يستقبل السيسي فى البيت الابيض

الرئيس ترامب يستقبل السيسي فى واشنطن اليوم الاثنين (أ ف ب)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عازما على تعزيز العلاقات بين البلدين وتجاهل الانتقادات التي كانت الإدارة السابقة توجهها إلى القاهرة بشأن حقوق الإنسان.

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2- تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد

انفجار سيارة مفخخة فى بغداد يوم 2 يناير2017 (أ ف ب)

أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل مدني وإصابة ثلاثة اخرين في تفجير انتحاري بحزام ناسف في ناحية الاسكندرية التابعة لمحافظة بابل، جنوبي بغداد.

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3- السعودية تستنكر الاستيطان الإسرائيلي

وزير الخارجية السعودي يصافح وزير الخارجية الأمريكي فى واشنطن يوم 23 مارس 2017 (أ ف ب)

استنكرت المملكة العربية السعودية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية لأول مرة منذ عشرين عاماً.

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4- إنقاذ 157 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

مهاجرون يصارعون أمواج البحر فى البحر المتوسط -أرشيفية (أ ف ب)

انقذ خفر السواحل الليبيون اكثر من 150 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط في اتجاه اوروبا، وفق ما افاد متحدث باسم البحرية لوكالة فرانس برس.

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5- ملك البحرين يقر تعديلا دستوريا

العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة فى المنامة يوم 9ديسمبر 2016 (أ ف ب)

صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

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