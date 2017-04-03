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أردوغان: نحضّر لعمليات أخرى في سورية

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أردوغان: نحضّر لعمليات أخرى في سورية أردوغان: نحضّر لعمليات أخرى في سورية

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تركيا- (د ب ا):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن "بلاده تجري تحضيراتها لتنفيذ عمليات أخرى في سوريا ضد المنظمات الإرهابية"، بحسب وكالة أنباء الاناضول الرسمية.

وأوضح أردوغان، في كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشاريع الخدمية، في ولاية طرابزون، شمالي تركيا: "مع تطهير مدينة الباب (بريف حلب السورية) من العناصر الإرهابية، انتهت المرحلة الأولى من عملية درع الفرات، لكن ستكون هناك عمليات لاحقاً".

وشدّد أن "تركيا تستعد للانقضاض على باقي المنظمات الإرهابية في المناطق الأخرى شمالي سورية".

وفيما يتعلق بالعمليات الأمنية والعسكرية ضد المنظمات الإرهابية في تركيا، قال أردوغان، إن "القوات المسلحة والشرطة وحراس القرى حققت نجاحات كبيرة".

وردًا على مطالبة المحتشدين -خلال كلمته- بإعادة عقوبة الإعدام، قال أردوغان:" إنه سيصادق على قرار إعادة الإعدام في حال مرره البرلمان، عقب إجراء الاستفتاء في 16 أبريل الجاري على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي".

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، انتهاء عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس الماضي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سورية، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، لدعم قوات "الجيش السوري الحر" المعارض.

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