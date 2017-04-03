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وزير المالية: السيسي وجه بتسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الأمريكية

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وزير المالية: السيسي وجه بتسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الأمريكية وزير المالية: السيسي وجه بتسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الأمريكية

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عمرو الجارحي وزير المالية

كتبت- سحر عزام:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية إن هناك رغبة من الإدارة الأمريكية بدعم والوقوف بجانب الرئيس عبدالفتاح خلال هذه المرحلة، وهو ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد خلال لقائه بالسيسي في البيت الأبيض.

وأضاف الجارحي- في تصريحاته لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، الاثنين، أن الرئيس السيسي وجه بتسهيل الإجراءات للشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والبتروكيمياويات والطاقة.

وأشار وزير المالية بعد ذلك إلى وعد الرئيس الأمريكي بمراجعة المساعدات الأمريكية لمصر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستأخذ منحًا جديدًا ومختلفا بعد زيارة السيسي لواشنطن، وسوف يكون هناك تعاونا كبيرا بين القاهرة وواشنطن في مجالات مختلفة.

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