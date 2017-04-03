9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مشتركًا في البيت الأبيض، الاثنين.

ورصد وكالة الأنباء الفرنسية لقاء السيسي وترامب في صور.

ترامب يستقبل السيسي لحظة وصول سيارته لحديقة البيت الأبيض.

ترامب يرحب بالسيسي ويطالبه التقدم نحو مدخل البيت الأبيض.

السيسي وترامب يتصافحان داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

السيسي وترامب أثناء لقاء الصحفيين.

ترامب يستمع إلى حديث السيسي أثناء حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي.

ترامب يصافح السيسي قبل بدء الاجتماع المشترك بالبيت الأبيض.

ترامب يتحدث إلى السيسي أثناء توجههما لتناول غداء العمل عقب الاجتماع المشترك بينهما.

ترامب والسيسي يسيران معًا بين أعمدة البيت الأبيض عقب الاجتماع المشترك بينهما.

صورة السيسي وترامب يحملها مؤيدين للسيسي في واشنطن.