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9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح والأمريكي دونالد اجتماعًا مشتركًا في البيت الأبيض، الاثنين.

ورصد وكالة الأنباء الفرنسية لقاء السيسي وترامب في صور.

1

 ترامب يستقبل السيسي لحظة وصول سيارته لحديقة البيت الأبيض.

2

 ترامب يرحب بالسيسي ويطالبه التقدم نحو مدخل البيت الأبيض.

3

 السيسي وترامب يتصافحان داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

4

 السيسي وترامب أثناء لقاء الصحفيين.

5

 ترامب يستمع إلى حديث السيسي أثناء حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي.

6

 ترامب يصافح السيسي قبل بدء الاجتماع المشترك بالبيت الأبيض.

7

 ترامب يتحدث إلى السيسي أثناء توجههما لتناول غداء العمل عقب الاجتماع المشترك بينهما.

8

 ترامب والسيسي يسيران معًا بين أعمدة البيت الأبيض عقب الاجتماع المشترك بينهما.

9

 صورة السيسي وترامب يحملها مؤيدين للسيسي في واشنطن.

 

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مصراوي Masrawy

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