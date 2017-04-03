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سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو»

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سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو»

التحرير

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استطاع فريق سامبدوريا، الفوز على نظيره إنتر ناسيونالي، بهدفين مقابل هدف، وسط جماهيره، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، في إطار الأسبوع الـ30 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح التسجيل للإنتر، دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 50 عن طريق هدف باتريك ستشيك، ثم أحرز فابيو كوالياريلا هدف الفوز لسامبدوريا عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة 85.

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بهذه النتيجة يوقف سامبدوريا قطار تقدم إنتر في الدوري، حيث لم يخسر النيراتزوري في آخر خمس مباريات، وبخسارة اليوم أصبح يحتل المركز السادس برصيد 55 نقطة، فيما يحتل سامبدوريا المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لسامبدوريا على الإنتر في ملعبه منذ 20 عامًا.

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التحرير

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