أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة

Google+ Print
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه، أول أمس، أمام إيفرتون في «البريمير ليج»، والتي فاز بها الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد موقع «AnfieldHQ» الخاص بأخبار الفريق، أن ماني، سيغيب لأسبوعين كحد أقصى، وغدًا يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي سوف يؤكد ذلك، مضيفةً أنه لا يوجد أمر خطير.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يغيب ماني عن مواجهة فريقه المقبلة غدًا الثلاثاء، أمام بورنموث في الدوري، ومن المحتمل أن يغيب عن المباراة التي تليها أمام ستوك سيتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات

كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات