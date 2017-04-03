ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه، أول أمس، أمام إيفرتون في «البريمير ليج»، والتي فاز بها الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد موقع «AnfieldHQ» الخاص بأخبار الفريق، أن ماني، سيغيب لأسبوعين كحد أقصى، وغدًا يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي سوف يؤكد ذلك، مضيفةً أنه لا يوجد أمر خطير.

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ومن المقرر أن يغيب ماني عن مواجهة فريقه المقبلة غدًا الثلاثاء، أمام بورنموث في الدوري، ومن المحتمل أن يغيب عن المباراة التي تليها أمام ستوك سيتي.