بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

شيماء مصطفى

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية أشارت على مدار عدة أيام تلت لقاء ترامب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تعمده تجاهل مصافحتها أمام عدسات الكاميرات على الرغم من أن مريكل وجهت له سؤالاً مرتين عما إذا كان يرغب فى المصافحة، إلا أنه تجاهل الطلب ولم يلتفت لها، فضلا عن تجاهل مراسلى القنوات الذين سألوه خلال اللقاء السؤال نفسه.