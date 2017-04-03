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بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

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بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

 

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى البيت الأبيض وأبدى ترامب ترجيب شديد به، واصفا بالصديق المقرب والحليف منذ أمد طويل. وبالإضافة إلى استقبال ترامب للرئيس السيسى بـ"مصافحة حارة"، فور وصوله البيت الأبيض، فإنه خلال لقائهما بالداخل وحديثهما أمام كاميرات وسائل الإعلام قام الرئيس الأمريكى بالمبادرة لمصافحة السيسى مرتين.
 
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية أشارت على مدار عدة أيام تلت لقاء ترامب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تعمده تجاهل مصافحتها أمام عدسات الكاميرات على الرغم من أن مريكل وجهت له سؤالاً مرتين عما إذا كان يرغب فى المصافحة، إلا أنه تجاهل الطلب ولم يلتفت لها، فضلا عن تجاهل مراسلى القنوات الذين سألوه خلال اللقاء السؤال نفسه.
قمة السيسى ترامب (9)
قمة السيسى ترامب (1)

 

 

قمة السيسى ترامب (4)

 

المصدر : اليوم السابع

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