طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

شيماء مصطفى

معاك قرص مسكن لو سمحت ؟» مَن منا لم يطرح هذا السؤال لزميله في العمل أو لأحد أقاربه حينما يشعر بقليل أو كثير من الصداع، حتى أصبح كل مصري ومصرية يسير وفي جيبه أو حقيبتها شريط من المسكنات للصداع لهذا تتنافس شركات الأدوية العالمية والمحلية لتوفير أفضل مسكنات لدرجة أن الشركة المنتجة لمسكن ( بانادول) أغرقت وسائل الإعلام بالإعلانات الخاصة بها. والسؤال هنا هل هذه المسكنات صحي تناولها كلما شعرنا بالألم سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؟! وهل يمكن أن ندمنها دون أن نشعر أو تأتينا أعراض لذلك؟! وما علاقة تناول المسكنات بمرض الفشل الكلوي.

لذلك انتقلنا إلى مقرّ مستشفى معهد ناصر في حي المظلّات بالقاهرة الكبرى وتحديدًا إلى قسم الكُلى، وطرحنا أسئلتنا على الدكتورة ولاء الحكيم، الحاصلة على ماجستير الأمراض الباطنية وأمراض الكُلى والتي فآجئتنا بمعلومات هامة على كُل قارئ مصري أو عربي أن يعرفها ولذلك ننقل لكم الحوار بالتفصيل على هيئة سؤال وجواب.

س. هل المسكنات آمنة الحصول عليها لأي مريض؟!

قبل أن أجاوب على هذا السؤال لابد من معرفة حالة المريض، وعلى أساسها يتم إعطاء المريض المسكن المناسب له وبقدر معين بعد فحوصات للكُلى أولًا وكذلك للكبد لتحديد الكمية، واعطاءه ما يناسب حالته الصحية. فيمكن لمريض لو أعطيناه حقنة فولتارين واحدة يصاب بعدها ببدايات مرض الفشل الكلوي الخطير.

س. ما هي المسكنات الآمنة والأقلّ ضررًا؟

دائمًا أفضل المسكنات التي تحمل ( الباراستيمول ) لكن بكمية محدد وفق الفحوصات الخاصة بالمريض، ويتم أخذه عند اللزوم بكميات مناسبة أما بقية المسكنات الأخرى مثل الكتفلام والكتافسات والفولترين وأي من المسكنات التي تحتوي على الايبوبروفين، والنابروكسين، والأسبرين، أي بشكل عام مضادات الالتهاب الستيروئيدية بالتأكيد تسبب فشل كلوي على المدى الطويل.

س. ما حلّ مواجهة تعاطي المسكنات في مصر؟!

الحل من وجهة نظري هو علاج المرض المسبب للآلام فبدون ذلك فرصة التعرض لمرض الفشل الكلوي كبيرة للغاية، وللأسف المصريين يتعاطون المسكنات كاللبان وهذه مشكلة ضخمة للغاية. ولابد من استشارة الطبيب هل هذه المسكنات غير ستيروئيدية أم لا لأنها عادة ما تكون نوع ما آمنة على المدى القصير.

س. لدي التهاب مفاصل. ما مسكنات الألم الذي يمكن ألا يضر كليتي؟

عليك الحديث مع طبيبك لاختيار أفضل خيار بالنسبة لك، ولا تستخدم أي مسكن إلا تحت إشراف طبيب. وأريد أن أؤكد أن أغلب مرضى العظام يتحولون لمرضى فشل كلوي بسبب تعاطيهم المسكنات دون الرجوع للطبيب أو سيرهم على مسكنات ضارة بكليتهم.

س. ما الذي يمكنني فعله للحفاظ على كليتي صحية؟

سأقول لك روشتة على جميع المصريين أن يحفظوها وهي لا تستخدم أكثر من مسكن للألام لأكثر من عشرة أيام، وتجنب الاستعمال للمسكنات مثل الاسبرين والاسيتامينوفين، عليك أن تتناول ما يزيد عن ثمانية أكواب ماء نظيف يوميًا، وعليك استشارة الطبيب قبل أن تتعاطى المسكن خاصة لو أنك مصاب بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتأكد من أن الطبيب يعرف جميع الأدوية التي تتناولها، واحرص على قراءة الملصق الموجود على المسكن.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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