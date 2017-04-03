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موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك

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موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك

من المقرر أن تطرح هيئة الخدمات الحكومية يوم الغد كراسة الشروط الخاصة بالاشتراك في مزاد جمارك القاهرة، والتي ستضم أماكن المعاينة الخاصة بالسيارات التي سيتم طرحها في مزاد جمارك القاهرة القادم، كما أوضحت الهيئة أن هذا المزاد علنيا ويجرى يوم 12 أبريل 2017.

كما صرح مدير جمارك السيارات بالقاهرة أسامة سامي، أن هناك نحو 120 سيارة بهذا المزاد من ماركات معروفة ومختلفة مثل:”هامر و هيونداي وميتسوبيشي وتويوتا وشيفروليه ودايو ونيسان وفولكس فاجن وكيا وجاجوار ومرسيدس”.

 

وتختلف ظروف تلك السيارات فمنها متنازل عنها من الهيئات والسفارات وشركات البترول، وأخرى مهملة بالإضافة إلى سيارات متنازل عنها بنظام التريبتك، وسعر كراسة الشروط 226 جنيه، ويجوز المعاينة في نفس يوم شراء كراسة الشروط بشرط دفع 10 ألف جنيه كتأمين بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 

المصدر : مصرفايف

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