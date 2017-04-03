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ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا

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ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا

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المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

برلين- أ ش أ:

اعترفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي بصورة لا مفر منها إلى حدوث بعض الأضرار.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية - أن ميركل أكدت - في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعها في برلين مع كل من روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا وبوهوسلاف سوبوتيكا رئيس وزراء التشيك - أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على الحد من النتائج غير المقبولة لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت ميركل: "يتعين علينا أن نحجم الأضرار الناتجة عن ذلك.. سيكون لهذه الخطوة بالطبع بعض الآثار السلبية، ولكن يتعين على الدول الأعضاء الباقية في الأوروبي -27 دولة- أن تتعاون معا من أجل تعزيز قدرة الاتحاد على المنافسة".

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