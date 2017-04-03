أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس

Google+ Print
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح ، ونظيره الأمريكي دونالد ، كان أكثر من ناجح على كل المستويات، لافتًا إلى أن الأخير أكد أهمية العلاقات الاقتصادية مع .

أضافت نصر، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، من واشنطن، أن «ترامب يرى أن هناك فرص استثمارية كبرى في مصر، وأنها تمثل سوقًا هامًا»، مشيرةً إلى أن الوفد المصري طالب الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس الاقتصادية، وجبل الجلالة.

شاهد أيضا

تابعت: «أكدنا رغبتنا في ضخ استثمارات أمريكية في مصر، خاصةً بالمشاريع القومية الكبرى»، موضحًا أن «ترامب وعد بمساندة الاقتصاد المصري عبر ضخ استثمارات في قطاعات مختلفة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص