سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس

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قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، كان أكثر من ناجح على كل المستويات، لافتًا إلى أن الأخير أكد أهمية العلاقات الاقتصادية مع مصر.

أضافت نصر، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، من واشنطن، أن «ترامب يرى أن هناك فرص استثمارية كبرى في مصر، وأنها تمثل سوقًا هامًا»، مشيرةً إلى أن الوفد المصري طالب الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس الاقتصادية، وجبل الجلالة.

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تابعت: «أكدنا رغبتنا في ضخ استثمارات أمريكية في مصر، خاصةً بالمشاريع القومية الكبرى»، موضحًا أن «ترامب وعد بمساندة الاقتصاد المصري عبر ضخ استثمارات في قطاعات مختلفة».