صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي

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اعتبرت صحيفة "إكسبرسو" المكسيكية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره عبد الفتاح السيسي، يبشر بالمزيد في مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري بين البلدين، خاصة بعد إعلان "ترامب" دعمه "السيسي"، وتأكيده أنه قام بـ"عمل رائع"، ووعد بمزيد من التعاون بين جيشي البلدين.

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واهتمت الصحيفة بتصريحات ترامب التي وجهها للسيسي بأنه قام بعمل رائع في وقت صعب، مشيرة إلى أن الزيارة تُزيل التوترات التي لحقت بالعلاقات المصرية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي انحاز لصف الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وادعى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر، بحسب الصحيفة.