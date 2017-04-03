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صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي

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صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي

التحرير

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اعتبرت  صحيفة "إكسبرسو" المكسيكية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ، مع نظيره عبد الفتاح ، يبشر بالمزيد في مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري بين البلدين، خاصة بعد إعلان "ترامب" دعمه "السيسي"، وتأكيده أنه قام  بـ"عمل رائع"، ووعد بمزيد من التعاون بين جيشي البلدين.

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واهتمت الصحيفة بتصريحات ترامب التي وجهها للسيسي بأنه قام بعمل رائع في وقت صعب، مشيرة إلى أن الزيارة تُزيل التوترات التي لحقت بالعلاقات المصرية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي انحاز لصف الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وادعى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر، بحسب الصحيفة.  

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التحرير

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