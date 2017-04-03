برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حذَّر النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، من الصمت أكثر من هذا على خطر الإرهاب، وعدم وجود خطط عالمية مشتركة للتصدي لمخاطره وتداعياته.

ولفت عثمان في بيان له اليوم الإثنين، إلى رفضه التام لحادث بطرسبرج الإرهابي في روسيا، مؤكدًا أنه "وحشي وهمجى"، وذو دلالة على تمدد الإرهاب عالميا، وضربه بكل سهولة في لندن وروسيا وغيرهما، وأشار إلى أن الحادث نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، خصوصا بعدما تردد أن الرئيس الروسي بوتين كان في المدينة نفسها قبل وقوعه بدقائق؛ لحضور مؤتمر أمني.

شاهد أيضا

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يجب اتخاذ موقف دولي تجاه التصدى للإرهاب، واستمراره يعود إلى التصدى له بشكل منفرد من جانب الدول التي تكتوي به فقط، سواء مصر أو العراق أو سوريا أو غيرها.