برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ثمن النائب علاء عبد النبي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، التصريحات الهامة التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة التي جمعته بالرئيس الامريكيى دونالد ترامب وقال فيها، إن مصر ستقف بجانب الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب، كما سيدعم وبشدة كل الجهود لإيجاد حل لقضية القرن.

وأشار، في بيان، إلى انها تدل على توافق كامل بين الزعيمين على محاربة الارهاب والتصدي له وردعه بكل السبل، منوها بأن "السيسي وترامب" يدركان مدى الخطورة التي تنطوي عليها هذه الظاهرة الوحشية.

شاهد أيضا

في نفس السياق قال النائب أن الحفاوة التي تم استقبال الرئيس بها اليوم في البيت الأبيض، من جانب "ترامب" شخصيا، تؤكد وجود تفاهم كبير بينهما سواء فى قضية الإرهاب أو في غيرها؛ ما يبشر بعلاقات مصرية – أمريكية قوية الفترة المقبلة، كما تدل على التقدير الشديد لدور مصر وريادتها في المنطقة.