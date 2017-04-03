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أيمن أبو العلا يدين «حادث روسيا» الإرهابي

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أيمن أبو العلا يدين «حادث روسيا» الإرهابي أيمن أبو العلا يدين «حادث روسيا» الإرهابي

التحرير

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أدان الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الحادث الإرهابى الذى استهدف محطة قطار بمدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم الإثنين، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، لافتا إلى أن الإرهاب الذى يجتاح العالم بحاجة إلى تكاتف كافة الدول لمواجهته، ويؤكد دوما أنه ليس ببعيد عن كافة البلدان.

وأضاف أبو العلا، فى بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بيَّن أن الدولة المصرية تواجه الإرهاب نيابة عن كافة دول العالم؛ ما يبرهن على رؤية الرئيس بأنه يجب الوقوف ضد الإرهاب قبل انتشاره فى الدول الأوروبية منذ فترة طويلة.

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وقال أبوالعلا إن تلك العمليات المنتشرة فى كافة ربوع أوروبا تظهر أن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على الشرق الأوسط ومصر، كما تدعى بعض الدول.
 

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التحرير

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