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عابد: قمة السيسى وترامب تضع العالم أمام مسئولياته لمواجهة الإرهاب

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عابد: قمة السيسى وترامب تضع العالم أمام مسئولياته لمواجهة الإرهاب عابد: قمة السيسى وترامب تضع العالم أمام مسئولياته لمواجهة الإرهاب

التحرير

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قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دولاند ، بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، وضعت المجتمع الدولى بأسره أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، والتصدى لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية فى مختلف دول العالم.

وأضاف " عابد "، فى بيان اليوم الإثنين، أن هذه القمة ستكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة فى مجالات التعاون بين البلدين، خاصة تأكيد "ترامب" أن التعاون العسكرى بين القاهرة وواشنطن سيكون أكثر من أى وقت مضى، إضافة إلى اتفاق الرئيسين على التعاون المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب.

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وتابع: "وأيضا تأكيد ترامب على التعاون مع لأعلى مستوى، وتأكيده للرئيس السيسى بقوله: لديك صديق كبير فى أمريكا"، متوقعا أن تشهد العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التعاون الجاد تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية من جانب، وتجاه التعاون المشترك المصرى الأمريكى فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاستثمارية والاقتصادية وغيرها.

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التحرير

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