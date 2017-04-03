رئيس «إسكان البرلمان»: «حادث روسيا» يؤكد أن الإرهاب ليس حكرًا على مصر

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أعرب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن إدانته للعملية الإرهابية التي ضربت مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم الإثنين، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، مشددًا على رفضه للإرهاب وكافة هذه العمليات التي تودي بحياة المدنيين دون ذنب.

وكشف "والي"، في بيان، أن الحادث إشارة إلى أن الإرهاب بدأ يتنقل بحرية على مستوى العالم، فقد ضرب لندن قبل نحو أسبوع، ثم وجَّه سهامه إلى روسيا، بما يشير إلى أنه أضحى خطرا عالميا بامتياز ينبغي التصدي له.

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ولفت إلى أنه رفضه لتلك العملية، لن يثنيه عن مناشدة روسيا إعادة النظر في مطالبها الأمنية من مصر لعودة السياحة الروسية مرة أخرى، بعدما تبيَّن أن الإرهاب لم يكن أبدا حكرا على مصر، وأنها لا تشهد تقصيرا أمنيا كما يدعي البعض.