كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو)

في كارثة انسانية جديدة يحكي الطفل اسلام السيد البالغ من العمر 13 عامًا كيف تعرض للاغتصاب من خاله لبرنامج “90 دقيقة ” المذاع على فضائية ” المحور”، مساء اليوم الاثنين، لمدة ثلاث سنوات متواصلة في ظل غياب دور الأب ودور الأم.

قال إسلام في البرنامج الذي لم يظهر وجهه: ” كنت أقيم مع أمي لمدة 4 سنوات لأنها مطلقة وكنت أذهب إلى الحقل مع أخوالي دائمًا، وفي يوم كنت أسقي البهائم مع خالي يسري وطلب مني أن أقيم معه علاقة الشذوذ، وبعدما رفضت فعل ذلك وضع يده على فمي، وذهبنا إلى منزل مهجور وراء الحظيرة، وظللت أصرخ وأبكي، وظل يضربني”.

وتابع: ” خالي قال لي لو اتكلمت سأرميك في الترعة مثل أخيك. وفي يوم آخر كرر ذلك مع طفل آخر وصورنا، وهددنا بوصول هذه الصور إلى أهالينا، وفي يوم آخر كرر الأمر وقلت له عيب يا خالي وهذا حرام، وظللت أصرخ ولم يسمعني أحد، وبعدما تعبت ومللت قلت لأبي القصة الكاملة قلت له خالي يسري وخالي محمد وخالي محمود بيعملوا معي قلة أدب وذهبت إلى الطبيب وقال لابد من العلاج”.

من جهته قال عمه: ” الولد رفض يذهب إلى المدرسة أو لأمه فرد عليه رد جعله يشعر بأنه يكذب فضربه فأقر بأنه كان يتعرض للاغتصاب، واكتشفنا في التقرير الطبي أن الولد مصاب بانتهاك شديد في جهازه التناسلي أي بمعنى صحيح لواط “.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads