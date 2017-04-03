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علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري

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علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري

يحدث التهاب المهبل نتيجة لزيادة البكتيريا التي تخل بتوازن درجة الحموضة في هذه المنطقة مما يؤدي إلى انتاج إفرازات رائحتها كريهة، تورم، وإحمرار. إليك سيدتي علاجات طبيعية فعالة.

  • الكركم:

من التوابل المضادة للإلتهابات حيث تقلل وتقضي تمامًا على أعراض التهاب المهبل البكتيري. كل ما عليك القيام به هو مزج ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الحليب الدافئ. كرري هذا العلاج يوميًا حتى تتخلصي من الإلتهاب.

  • الماء البارد:

للتخلص من الإلتهاب عليك تطبيق قطعة قماش مبللة بالماء البارد لعدة دقائق لأنه يخفف من الإحمرار والتورم.

  • الثوم:

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يمكنك سيدتي تناول فص من الثوم يوميًا أو تطبيق زيته مرتين يوميًا بعناية على المنطقة المصابة للتخلص من الإلتهاب.

  • الزبادي:

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هي طريقة أخرى للتخفيف من التهاب المهبل، بللي قطنة بالزبادي وطبيقها مباشرة على المهبل، يمكنك ادخالها في المهبل، لأن بكتيريا الزبادي تساعد في السيطرة على البكتيريا الضارة التي تسبب المشكلة. يمكنك أيضًا سيدتي إضافته إلى نظامك الغذائي.

 

المصدر : مجلةرجيم

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