الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم

شيماء مصطفى

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم حصريا نقدم لكم هذه الوصفة السحرية لكل من لا يستطيع مقاومة الطعم الحلو و يفشل في اتباع الدايت لهذا السبب.

حصريا على مجلتكم رجيم نقدم لكم هذه الخلطة التي تحد من احتياج جسمك للسكريات وتسد شهيتك و تفقدك حتى 13 كيلو في شهر دون اي حمية صارمة .

المكونات و التحضير

المكونات

ملعقة كاكاو سادة

ملعقة قرفة

ملعقة عسل

التحضير

نمزج الكل و نقسم الكمية على اثنين

الاستعمال

نصف الكمية على الريق و قبل الافطار بنصف ساعة

باقي الكمية قبل النوم و بعد العشاء بساعتين

تعليمات

اتبع نظام السعرات او اللقيمات و بالنسبة للسعرات لا تتجاوز 1200 سعيرة في اليوم .

من الافضل و لزيادة الحرق قم بممارسة الرياضة 3 مرات في الاسبوع

فوائد العسل للتخسيس

رغم أن العسل حلو المذاق إلا أنّه يحتوي على عناصر غذائيّة تعمل على تخفيف الوزن من خلال ما يأتي:

أن تجعل الجسم يكتفي بالكمّيّات الغذائيّة الموجودة. سدّ الشهية عن الطعام ممّا يجعل الشخص لا يتناول كميّات كبيرة.

يعمل على تطهير الجسم من البكتيريا والطفيليّات.

العسل يُعتبر غذاءً كامل السعرات يغني عن أيّة وجبات أخرى. يمنع امتصاص الدهون في القنوات الهضميّة ويخرج الدهون مع الفضلات.

فوائد القرفة للتخسيس

تستخدم القرفة عادة في الطهي والعلاجات الطبية، لكن فوائد القرفة تتخطي هذا الحد بشكل كبير حيث أنها أيضاً أثبتت كفاءتها في انقاص الوزن وهذا هو محور اهتمامنا في هذه المقالة كموقع متخصص في هذا المجال وذلك للأسباب التالية:

1- حيث تتحكم في مستويات الأنسولين في الدم. وتحافظ علي ثبات مستوياته في الجسم بشكل ملحوظ. والحفاظ علي الأنسولين في الدم عند مستوي منخفض يساعد علي انقاص الوزن بشكل كبير لدوره الهام في تحسين الصحة العامة.

2- كما تساعد القرفة علي خلق تفاعل كيميائي. فعند تناولها يتفاعل الجسم ليقوم بهضمها مما يساعد علي زيادة سرعة التمثيل الغذائي للتعويض عن حرارة الجسم الزائدة والتي تنتج بسبب عملية الهضم ما يؤدي لحرق مزيد من السعرات الحرارية ومن ثم انقاص الوزن بشكل كبير.

3- من فوائد القرفة أيضاً أنها تساعد علي خفض مستوي السكر في الدم، حيث أنه في حالة ارتفاع مستوي السكر في الدم بعد تناول الوجبات يكون جسم الإنسان أكثر عرضة لاكتساب وزن جديد. لذلك السبب يساعد ثبات أو استقرار مستويات السكر في الدم كعنصر أساسي في انقاص الوزن. وتعمل القرفة علي تحفيز خلايا الجسم على الاستفادة من هرمون الإنسولين. فهي تساعد الخلايا على حرق المزيد من السكر.

فوائد الكاكاو للتخسيس

اكتشف باحثون في مؤسسة إيماغي الأميركية للأغذية أن الكاكاو يحتوي على مادتي كافيين وثيوبرومين كالقهوة والشاي, إلا أن المادة الأخيرة تكون أكثر من الأخرى بحوالي10

إلى 15 مرة, مما يعطي مسحوق الكاكاو عوامل منشطة وخصائص خافضة للوزن.

وتعتبر شوكولا الكاكاو من ألذ أنواع الأطعمة التي ترفع معنويات الإنسان وتحسن مزاجه وتشعره بالسعادة, كما تزخر نبتة الكاكاو الأساسية بمكونات مفيدة تساعد في تخفيف الوزن.

وقال الباحثون في دراستهم التي نشرتها مجلة العلوم التطبيقية والتجريبية مؤخرا إن خلاصة مسحوق الكاكاو التي تحتوي على الكافيين وثيوبرومين قد دخلت الأسواق من أوسع الأبواب كمادة مخففة للوزن

وذلك بسبب تأثيراتها على الشهية وعمليات معالجة الدهون في الجسم.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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