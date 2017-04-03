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اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم

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اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم

اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم حصريا على مجلة الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس نقدم لكم هذا المشروب الذي يعد في اروبا ثورة في عالم التخسيس و يصنع على شكل حبوب

المكونات و التحضير

المكونات

لترين ماء

2 ثمرة خرشوف

التحضير و الاستعمال

يغلى الخرشوف جيدا  حتى النضج

 

يفرغ الماء في قاروره  بها شرائح ليمون

تؤكل ثمرتي الخرشوف كوجبة عشاء طيلة 10 ايام

يشرب ماء الخرشوف طيلة اليوم  ول كوبين  على الريق و كوبين  قبل النوم و الباقي يوزع على مدار اليوم

يجب الغاء السكر و المعجنات و النشويا فترة 10 ايام .

خرشوف

فوائد الخرشوف

الخرشوف من النباتات التي اهتم بها المصريون القدماء ورسموها على حوائط المعابد لمعرفتهم بأهميتها الغذائية ودورها المهم في الحفاظ على الصحة وعلاج العديد من الأمراض. ويأتي الخرشوف في المرتبة السابعة بين الخضراوات في احتوائه على الفيتامينات والمعادن، إذ يتميز بغناه بفيتامين (أ) و(ب)، ومن المعادن الفسفور والمنجنيز، إضافة إلى سعرات حرارية وبروتين ودهون وسكريات كلية وألياف وكالسيوم وحديد وصوديوم وريبوفلامنين ونياسين وحامض الاسكوربيك. وتحتوي أوراق الخرشوف على عدد من المركبات والزيوت العطرية. يفيد في تخفيف التهابات الكلى. والخرشوف مفيد على وجه العموم، لكن ينصح للمصابين بالروماتيزم والنقرس والمسالك البولية الضعيفة والحساسية بعدم تناوله، لعدم مناسبته لهم.

وقد أثبتت إحدى الدراسات انخفاض مستوى في الدم لدى 550 مريضا، بعد تناول كل منهم جراما ونصف الجرام من دواء مشتق من ورق الخرشوف لمدة ستة أسابيع.

 

المصدر : مجلةرجيم

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