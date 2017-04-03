شيماء مصطفى

الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم التخسيس و الرشاقة .جرب هذه الطريقه و ستذهل من النتائج الرائعة و كيف ستفقد كرشك و الوزن الكثير في وقت قليل .

الماء و الليمون

فوائد الماء الدافئ للتخسيس

1. عامل مرطب طبيعي

واحدة من أكثر الطرق الطبيعية للحفاظ على جسمك رطب هو أن تستهلك ما يكفي من المياه في أي شكل من الأشكال، الباردة أو الساخنة.كل خلية في جسمنا تحتاج إلى الماء لامتصاص العناصر الغذائية واخراج الفضلات. يجب على المرء أن يشرب على الأقل ثمانية أكواب من الماء في يوم واحد للحفاظ على بقاء الجسم رطباً. الماء يساعد الكليتين في عملية طرد الفضلات والسموم من الجسم ويوفر برنامج مناسب لتنفيذ جميع العمليات الكيميائية الحيوية والتمثيل الغذائي داخل أجسامنا.

الماء مهم جدا للبقاء على قيد الحياة. الأطباء وأخصائيي التغذية وخبراء الصحة يوصون بشرب 7-8 أكواب من الماء كل يوم. في حين أن بعض الناس يفضلون الماء البارد، هناك العديد من أخصائيي التغذية ينصحون بشرب الماء الساخن أو الدافئ. ويعتقد أن الماء الساخن أو الدافئ هو جيد للجسم لأنه لديه العديد من الفوائد الصحية.

2. منظف ومُنقي طبيعي

شرب الماء الساخن يساعد في تطهير الجسم بشكل فعال. يمكن للمرء بسهولة علاج مشكلة سوء الهضم من خلال شرب كوب من الماء الساخن مرتين في اليوم. شرب كوب من الماء الساخن في الصباح الباكر يساعد في طرد السموم من الجسم ويطهر النظام. شرب كوب من الماء الساخن كل صباح على معدة فارغة يساعد علي حركة أفضل للأمعاء وتشفي من الإمساك. يساعد الماء الساخن أو الدافئ في كسر جزيئات الطعام ويمر بها بسرعة من خلال الأمعاء.

3. وسيلة طبيعية لانقاص الوزن:

يكسر الماء الساخن رواسب الدهون من الجسم ويساعد في فقدان الوزن. يساعد الجسم الرطب جيدا في العمل السريع للعضلات والأعضاء. هذا من شأنه أن يعزز النشاط الأيضي، وبالتالي السماح لحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع. الإنسان العادي، على أساس منتظم، يجب أن يستهلك الماء الساخن 15 دقيقة قبل أي وجبة للمساعدة في الحد من شهيته. وهكذا، يمكن للمرء تجنب الإفراط في تناول الطعام والسعرات الحرارية تقل أيضا بمعدل ما يقرب من 13٪. ويعتقد الخبراء أن استهلاك الماء الدافئ فقط قبل وجبة الفطور يعزز فرصنا في تناول القليل من السعرات الحرارية في اليوم الواحد. شرب الماء الدافئ في الصباح يقلص أيضا الشهوة، يرطب الجسم ويعطي احساس بامتلاء المعدة بالمقارنة مع الماء البارد. إذا كنتي تشربين الماء الساخن قبل وجبات الطعام، سوف تشعري بالامتلاء سريعا ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تناول كميات أقل.

يخطئ معظمنا خطأ ًشائعاً عن طريق الخلط بين إحساسي العطش والجوع. هذا الخلط يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير مناسب. في أكثر الأحيان نحن في نهاية المطاف نتناول شيء في الواقع و نحن عطشى. خلال هذا الارتباك، فمن المستحسن شرب كوب من الماء الدافئ. إذا انحسر العطش فلتعتبري نفسك الفائزة كما كنتي قد تجنبتي بنجاح السعرات الحرارية غير الضرورية! ولذلك فمن المستحسن أن تبقي زجاجة من الماء الدافئ دائما معكي لتجنب مثل هذا التشوش. الأيورفيدا “التدليك” والعلاج الشافي القديم أيضا يوصي بشرب الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة. ووفقا لعلاجات تتبع نظام أيورفيدا، إضافة حامض ليمون والعسل إلى الماء الدافئ يساعد على تحسين الهضم ويعزز صحة الجلد وتوهجه. لذلك يمكنكك التمتع بفوائد متعددة من الماء الدافئ.

والغرض من شرب الماء الدافئ أو الساخن هو الحصول على أجسام تتكيف بسهولة مع درجة حرارة الجسم لدينا، وبالتالي زيادة الأيض وتحفيز فقدان الوزن. لهذا السبب، فمن المستحسن أن نستهلك ماء دافئ على مدار اليوم لحرق السعرات الحرارية، وبالتالي نساعد أنفسنا في انقاص الوزن.

فوائد الماء الليمون للتخسيس

شرب الماء والليمون على الريق صباحاً من أكثر النصائح الحديثة التي يُنصح بها الكثير من أخصائي التغذية والأطبّاء، ويكون ذلك بشرب كوب كبير من عصير الليمون مع الماء والزنجبيل بعد غليه وتركه ليفتر قليلاً، أو بشرب الماء الفاتر مع شرائح الليمون صباحاً قبل الإفطار بنصف ساعة تقريباً، وذلك حتّى يتمكّن الجسم من الاستفادة منه، وينصح الكثير من أخصائي التغذية بأن يتم وضع الليمون على الطعام بدلاً من الخلّ لفوائده الجمّة والعديدة.

إنّ شرب الماء والليمون له فعاليّة سحريّة في التخسيس والتنحيف، حيث إنّه يعتبر من الطرق الآمنة لخفض الوزن كونه لا يمتلك أيّة آثار جانبيّة مثل أدوية التنحيف، كما وإنّ هذا الشراب يساعد في التحكّم بخفض الوزن أكثر من غيره من الطرق الأخرى. ويعمل هذا المشروب السحريّ على إنقاص كميات الدهون المترسّبة والشحوم في الجسم، ويقضي عليها تماماً، وفي حال تمّ الالتزام بشربه لفترات طويلة يساهم هذا المشروب بعمليّة فقدان الشخص لوزنه، بالإضافة إلى القضاء على دهون الأرداف، والكرش. وهو أيضاً يساعد على تخليص الجسم من السموم، ويساعد على تصحيح أساليب التغذية الخاطئة التي قد نتبعها أحياناً.

ولا يقتصر فوائد هذا المشروب على ما سبق ذكره، حيث إنّ لليمون والماء فوائد أخرى كثيرة تعود على صحّة الجسم وسلامته، فهذا المشروب يعزّز طاقة الجسم، وذلك لاحتواء الليمون على الكثير من العناصر الغذائيّة المفيدة، كفيتامين (سي)، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والألياف، والبوتاسيوم، فإنّ غنى الليمون بفيتامين (سي) يجعل منه مصدراً مفيداً لتحفيز جهاز المناعة في الجسم، وتخفيف حدّة الإرهاق والتعب، كما وأنّه يفيد في مشاكل المعدة كعسر الهضم، كونه يساعد في تخفيف حرقة المعدة، والانتفاخات، وتخليص الجسم من السموم وذلك بتحفيز الإنزيمات والكبد على العمل بفعاليّة أكثر.

الكوب العجيب

فور الاستيقاظ افرغ ماء دافئ في كوب و اضف له قطرات ليمون و اشربه على الريق و قبل الفطور بربع ساعه و الافضل اعتماد هذا الكوب قبل كل الوجبات

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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