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صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة

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صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة

التحرير

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وصل البرتغالي اجستو إيناسيو، منذ قليل، إلى مطار القاهرة، لتولي منصب المدير الفني للزمالك، خلال الموسم الجاري، خلفًا لمحمد حلمي، الذي تمت إقالته من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ويعقد مسؤولو الزمالك، جلسة ودية مساء اليوم، مع المدير الفني للترحيب به بعد وصوله إلى القاهرة للحديث على المرحلة المقبلة، قبل الاجتماع غدًا مع مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض لتوقيع العقود بصفة رسمية.

ويبلغ البرتغالي اجستو (62 عامًا) وسبق له تولي تدريب العديد من الأندية أبرزهم سبورتنج لشبونة، وكانت آخر تجاربه مع موريرنسي البرتغالي، وتوج معه بلقب كأس دوري البرتغال.

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إيناسيو

إيناسيو

إيناسيو

 

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التحرير

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