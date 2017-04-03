صور لزوجات 9 فنانين يستحقن لقب ملكات جمال

شيماء مصطفى

يعتبر الجمهور أن ذوق الفنان لا يظهر في اختياره لأدواره فقط، وإنما يشمل كذلك طريقة اختياره لملابسه وديكورات منزله، وحتى شكل زوجته، وهو ما يدفع بعض الفنانين للزواج من سيدات يستحقن لقب ملكات جمال.. وسنعرض لكم صور لم ترونها من قبل لأجمل زوجات الفنانين.

البداية، داليدا عياش زوجة المطرب اللبناني رامي عياش.

بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

زوجة محمد رمضان.

كوليت بولس زوجة عاصي الحلاني، جمالها جعلها تحصد لقب ملكة جمال لبنان عام 1998

"رنا الحريري" زوجة المطرب السوري "باسم ياخور"، والتي ورثت جمالها الاخاذ عن والداتها الاوكرانية.

زوجة رامي صبري.

"ميري مقدسي"، زوجة المطرب اللبناني وائل جسار.

زوجة أحمد السقا

"أسماء سميح"، زوجة حمادة هلال.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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