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صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا

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صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا

مصراوي Masrawy

تفجير سان بطرسبرج الإثنين - أسوشيتد برس

كتب - علاء المطيري:
وقع انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرس برج في روسيا وخلف 10 قتلى و47 مصابًا وفقًا للإحصائيات الرسمية.

والتقط مصور وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية صورة عدد من الضحايا وهم ملقون على الأرض بالقرب من عرب القطار التي وقع فيها الانفجار.

وتجري السلطات الأمنية في روسيا تحقيقات موسعة للتعرف على طبيعة الحادث والتأكد من كونه عمل إرهابي.

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