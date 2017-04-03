صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا

كتب - علاء المطيري:

وقع انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرس برج في روسيا وخلف 10 قتلى و47 مصابًا وفقًا للإحصائيات الرسمية.

والتقط مصور وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية صورة عدد من الضحايا وهم ملقون على الأرض بالقرب من عرب القطار التي وقع فيها الانفجار.

وتجري السلطات الأمنية في روسيا تحقيقات موسعة للتعرف على طبيعة الحادث والتأكد من كونه عمل إرهابي.