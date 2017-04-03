باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم

إسلام آباد- أ ش أ:

استأنفت باكستان، اليوم الإثنين، عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان، وذلك على الرغم من الاتهامات السابقة التي وجهت إليها بإكراه مئات الآلاف منهم على العودة إلى بلادهم التي مزقتها الحرب.

وقالت دنيا إسلام خان المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في باكستان - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الناطقة باللغة بالإنجليزية - إنه تم استئناف برنامج العودة الطواعية إلى الوطن الذي يجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكدت أن الأمم المتحدة خفضت المنح النقدية التي تعطيها للعائدين من 400 دولار أمريكي إلى 200 دولار نظرا للمشاكل المالية التي تواجه عمليات الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم.

كانت باكستان قد رحلت 380 ألف لاجئ مسجل عام 2016، غير أنها جمدت عمليات الترحيل في ديسمبر الماضي بسبب حلول فصل الشتاء.