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تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور

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مصراوي Masrawy

تفجير سان بطرسبرج

كتب - علاء المطيري:
شهدت مدينة "سان بطرسبرج" الروسية، انفجارًا خلف 10 قتيلاً و50 مصابًا وفقًا لآخر إحصاء نشره موقع "روسيا اليوم".

ووقع الانفجار، الاثنين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمدينة، مشيرة إلى أنه قدم تعازيه لأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تجتهد لكشف ملابسات الحادث والتأكد من طبيعته الإرهابية.

ورصدت وكالة الأنباء الفرنسية الحادث في صور:

1- آثار الدمار الذي خلفه الانفجار داخل عربة القطار وبقايا أمتعة الركاب.

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2- أحد المصابين خارج محطة المترو ينتظر تلقى العلاج من الأطقم الطبية.

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3- أفراد من الشرطة يحملون أحد المصابين خارج محطة مترو المدينة.

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4- أحد الضحايا يحمله المسعفون بعد الانفجار.

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5- قوات الطوارئ تتواجد خارج محطة مترو المدينة عقب الانفجار.

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