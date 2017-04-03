بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

كتبت- سحر عزام:

شارك الإعلامي أحمد موسى، احتفالات عدد من أفراد الجالية المصرية احتفالاتهم أمام البيت الأبيض بقدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ورقص أحمد موسى بالعصا مع المصريين أثناء غنائه لأغنية "حبيبتي يا مصر" للفنانة شادية، وسط زغاريد أبناء الجالية المصرية الذين تجمعوا لدعم الرئيس السيسي في أول زيارة لرئيس مصري لواشنطن منذ عام 2010.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض، من أجل لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري منذ عام 2010.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أخر مسؤول يزور الولايات المتحدة، في إطار القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية لبحث سبل إنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.