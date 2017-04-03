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بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

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بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

مصراوي Masrawy

المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

كتبت- سحر عزام:

قال طارق العوضي، محامي أسرة الطفلة جنا، التي تعرضت للاغتصاب في إحدى قرى محافظة الدقهلية مؤخرًا أنه من المتوقع الحكم على المتهم بالإعدام وفقا لنصوص القانون التي تشدد العقاب في حال وقعت الجريمة على طفلة، وكذلك لاقتران الجريمة بالاختطاف.

وأضاف العوضي- في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" الاثنين، إن المتهم اعترف بجريمته تفصيلا أمام النيابة العامة ولم ينكرها، لافتًا إلى أن المتهم برر تصرفه في التحقيقات بـ"لحظة شيطان"، بحسب قوله.

وأشار محامي أسرة الطفلة جنا إلى وجود توقعات بسعي محامي المتهم لتخفيف العقوبة من خلال تحويل الجريمة من اغتصاب لهتك عرض، موضحا استحالة نفي المحامي للواقعة مع اكتمال أدلة الثبوت باعتراف المتهم وتقرير الطب الشرعي وشهادات الشهود.

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