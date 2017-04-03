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رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

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رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- (أ ش أ):

التقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الاثنين، ممثل شركة "VICAT" الفرنسية العاملة في مجال صناعة الأسمنت، بجي سيدوس، والوفد المرافق له.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول استثمارات الشركة التي لها نشاط في منذ سنوات طويلة، حيث تمتلك مصنعين لإنتاج الأسمنت بنوعيه الأبيض والرمادي، كما تناول اللقاء إمكانية دخول الشركة في استثمارات جديدة في مصر والتوسع في أنشطتها.

وتناول رئيس الوزراء بعض الإجراءات الخاصة بتطوير مناخ الاستثمار، ورحب بتطلع الشركة لدراسة زيادة نشاطها في مصر، مؤكدًا الدعم الكامل الذي توليه لتحفيز الاستثمار الأجنبي على زيادة استثماراته في مختلف المجالات.

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