"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد

نيبال- أ ش أ:

أغلقت السلطات النيبالية، مطارها الدولي الوحيد بسبب رصد أحد الفهود الشرسة يتجول بحرية على مدرج الطائرات.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم /الاثنين/ - أن مطار تريبهوان -المطار الدولي الوحيد في نيبال- تم إغلاقه لفترة قصيرة فور اكتشاف وجود هذا الفهد إلى أن تمكنت قوات الشرطة وحراس الغابات من التعامل معه.

وأشارت الشبكة إلى أن إغلاق المطار نحو 30 دقيقة أثر على الرحلات الداخلية والخارجية التي تنطلق أو تهبط بالمطار الدولي الذي يوجد داخل كاتمندو وتقع الغابات على أطرافها الشمالية.