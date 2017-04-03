ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا

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تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين أصحاب أكثر التمريرات البينية نجاحًا "ثرو بول"، في الدوريات الخمس الكبرى (الإسباني - الإنجليزي - الإيطالي - الفرنسي - الألماني).

وجاء ميسي في المركز الأول بعدد 17 "ثرو" ناجح هذا الموسم حتى الآن حسب موقع «سكواكا» العالمي المتخصص في الإحصائيات، فيما حل البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثاني بعدد 14 تمريرة بينية.

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وجاء الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثالث بعدد 13 تمريرة، والفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الرابع بعدد 12 تمريرة.

يكر أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 25 هدفًا، ويحتل البلوجرانا وصافة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 68 نقطة.