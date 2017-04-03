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جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو»

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جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو»

التحرير

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أكدت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يسعى لعمل ثورة انتقالات من وإلى الفريق.

وذكرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، أن إدارة السيتي تأمل في أن تحصل على ما يقارب الـ100 مليون إسترليني من بيع اللاعبين، حيث أن جوارديولا يتجهّز لأكثر صيف سينشغل فيه طوال مسيرته.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

يذكر أن المدرب الإسباني قد قام بصفقة واحدة خلال الانتقالات الشتوية الماضية، حيث جلب المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس إلى صفوف السيتسنز، ولكن لم يلبث اللاعب حتى أصيب في وجه قدمه بعدها وتم إعلان غيابه لنهاية الموسم.

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التحرير

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