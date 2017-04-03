تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي

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اعتبر تشافي هرنانديز، لاعب فريق السد القطري، وكابتن فريق برشلونة السابق، أن إدارة النادي الكتالوني سوف ترتكب خطأ تاريخيًا في حال السماح برحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي، مع برشلونة في يونيو 2018 مما تسبب في كثرة التقارير التي تربط اللاعب بإمكانية الخروج من ملعب «كامب نو».

وأجرى تشافي مقابلة مع القناة الإسبانية الثالثة، وصف من خلالها ليونيل ميسي باللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم.

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وعن مصير ليونيل ميسي في برشلونة: «أعتقد أنه سعيد في النادي وأكثر نضجا وهدوءا عن أي وقت سابق، لا أراه في أي مكان آخر، برشلونة بحاجة إليه وكذلك ميسي يحتاج برشلونة».

وأضاف بطل كأس العالم في2010: «أتمنى أن ينتقل نموذج بايرن ميونيخ لبرشلونة، وأن أصحاب القرار داخل النادي يكونون من داخل منظومة كرة القدم، بيكيه هو الشخص الجاهز الذي يمتلك إمكانيات كبيرة لمثل هذا الأمر".