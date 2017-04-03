يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية

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حسم فريق يوفنتوس الإيطالي، أولى صفقاته الصيفية المقبلة، بعد أن تعاقد مع الأوروجوياني رودريجو بينتانكور، لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وأعلن الموقع الرسمي للبيانكونيري، أن اللاعب صاحب الـ(19 عامًا)، قد جاء إلى تورينو وخضع لفحوصات طبية تمهيدا لانتقاله رسميًا بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت عدة تقارير صحفية إيطالية أن التعاقد مع اللاعب الشاب يأتي في إطار صفقة إنتقال مهاجم السيدة العجوز السابق، كارلوس تيفيز، إلى البوكا في 2015.

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ونجح العملاق الإيطالي في خطف لاعب بوكا جونيورز من فريق ميلان الذي كان يريد الحصول على خدماته هو الآخر لكن مفاوضات اليوفي مع ناديه كانت أكثر جدية.

يذكر أن بينتانكور يقدم أداءً استثنائيًا مع الفريق الأرجنتيني، بعد أن حجز مكانا في التشكيلة الأساسية، خاض فيها 59 مباراة أساسية، منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2015.